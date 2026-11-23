В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэхокс» обыграли «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:3. Первой звездой встречи был назван российский нападающий «Ястребов» Роман Канцеров.

22-летний форвард сделал первый хет-трик в карьере и добавил к нему результативную передачу. Канцеров играл в первой бригаде большинства «Чикаго» и в неравных составах набрал три очка.

Одним махом россиянин взлетел на первое место в списке бомбардиров-новичков с 18 (13+5) очками. Канцеров обошел Ивара Стенберга из «Сан-Хосе Шаркс», Тревора Коннелли из «Вегас Голден Найтс» (по 16 очков), а также защитника «Вашингтон Кэпиталз» Коула Хатсона (15).

Ранее защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин забросил победную шайбу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).