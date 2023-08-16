По данным Минобороны России, мир ожидают новые эпидемии. Вирусолог Игорь Гундаров считает, что новая пандемия прежде всего окажет влияние на политические элиты, поскольку ставка станет делаться на вирусы, которые влияют на мозг, что даст возможность взламывать страны изнутри. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, биологическое оружие разрабатывается в любом крупном государстве, которое может себе позволить дорогостоящие исследования.

Эксперт отметил, что это будет своего рода биокамикадзе, т есть планируется заразить дипломатов опасным вирусов с длительным инкубационным периодом.

По его мнению, это намного опаснее, чем эпидемия среди населения, поскольку эти вирусы станут влиять на мыслительные процессы. В качестве примера он привел экс-президента Незалежной Виктора Ющенко, имевшего искаженное лицо с нарывами, который смог заразить украинскую элиту и руководителей других государств.