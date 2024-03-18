Вирусолог Малинникова пояснила вероятность появления неизвестных науке вирусов из вечной мерзлоты

По словам вирусолога Елены Малинниковой, таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления может высвободить замороженные в них вирусы и бактерии, включая ранее неизвестные науке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она уточнила, что это происходит уже сейчас, как показывает опыт с сибирской язвой. Оттаявшие патогены могут вызывать вспышки заболеваемости, тем не менее в действительности они маловероятно смогут заражать человека.

По мнению медика, законсервированные в вечной мерзлоте вирусы могут стать как причиной развития возвращающихся инфекций, так и достаточно интересным объектом для изучения с научной точки зрения. При этом Роспотребнадзор, Минздрав России и Медико-биологическая федеральная служба всячески работают на предотвращение потенциальных последствий их расконсервирования.

Она подчеркнула, что также адаптироваться к новым условиям размороженный вирус станет довольно медленно, и наличие вакцины и человеческий иммунитет вполне способны так и не дать ему этого сделать.