Вирусолог рассказала, у кого высокий риск заболеть гонконгским гриппом

Врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова в интервью РИА Новости перечислила категории граждан, для которых гонконгский грипп представляет наибольшую угрозу.

В этот список вошли люди с хроническими болезнями органов дыхания, дети, беременные и лица с нарушениями иммунитета.

«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. <...> Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», — сообщила эксперт.

Малинникова уточнила, что ослабление иммунной функции бывает не только хроническим, но и ситуативным — из-за холода, стресса или физического перенапряжения. Такие временные состояния, заключила она, отягощают течение гриппа.

