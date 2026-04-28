«Я был слишком эмоционален»: Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней в прямом эфире

Конфликт, который всю прошлую неделю разогревал публику и поделил представителей шоу-бизнеса на два лагеря, наконец получил свое логическое завершение, сообщает StarHit. Телеведущий Владимир Соловьев и блогер Виктория Боня встретились в прямом эфире и, вопреки ожиданиям многих, не стали продолжать войну компроматов и оскорблений, а попытались наладить диалог. Более того, журналист публично извинился перед Боней за свои резкие высказывания, которые прозвучали ранее в эфире федерального канала.

Ключевой темой разговора стало обращение Бони к президенту РФ Владимиру Путину, которое набрало около 30 млн просмотров. Соловьев объяснил, что его эмоциональная реакция была вызвана фразой Бони о том, что президента «боятся».

«Его любят, а не боятся», — подчеркнул телеведущий.

Он также отметил, что затронутые в видео проблемы действительно требуют внимания и, как уже сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по ним ведется работа.

Фото: [ Владимир Соловьев и Виктория Боня в прямом эфире программы «Соловьев LIVE»/скриншот видео ]

«Если бы оно не было замечено на этом уровне, я бы отнесся к этому как к тому, что происходит в социальных сетях, где степень верификации данных крайне сомнительная. В чем было главное. Речь идет не о тех проблемах, о которых вы говорили. Они есть, и мы их обсуждаем на передачах, и иногда даже гораздо жестче, чем то, как я назвал вас», — отметил Соловьев.

Сама Виктория Боня, со своей стороны, заявила, что готова к примирению и хочет не сражаться, а совместно делать добрые дела. Она призвала объединяться, а не воевать, и напомнила, что цель ее активности — привлечь внимание к реальным бедам людей, а не к собственной персоне.

«Я говорила о том, что губернаторы, приходя на встречу с президентом, не всегда говорят правду. По крайней мере, нам так показывали. В соцсетях мы можем увидеть, что происходит в мире», — отметила Боня.

Интересно, что телеведущая Ксения Собчак, которая наблюдала за развитием конфликта, накануне предсказала, чем завершится конфликт Бони и Соловьева. Она говорила, что журналист будет вежлив и галантен. Прогноз Собчак сбылся на все сто процентов: телеведущий уступил Боне, извинился, и эфир прошел в конструктивном ключе.

Словом, эта история, начавшаяся со скандала и взаимных обид, завершилась если не дружбой, то, по крайней мере, цивилизованным разговором. Остается надеяться, что теперь Боня и Соловьев действительно сосредоточатся на помощи людям, а не на выяснении отношений.

