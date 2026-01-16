Власти установили новые сроки ожидания приема врачей в России

В России установлены предельные сроки ожидания медицинской помощи. Согласно постановлению правительства, прием врача должен быть организован не позднее суток с момента обращения пациента.

Правительство России утвердило новые нормативы по срокам ожидания медицинской помощи. Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, определяет, как быстро пациенты должны попадать на прием к врачам в государственных медучреждениях.

Согласно постановлению, ожидание приема у участкового терапевта, врача общей практики или участкового педиатра не может превышать 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию.

Для случаев, когда требуется неотложная первичная медицинская помощь, установлен более жесткий норматив. Такую помощь пациент должен получить максимум в течение двух часов после обращения.

Также в документе прописаны сроки для консультаций узких специалистов. В обычных случаях они не должны превышать 14 рабочих дней. Однако при подозрении на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания консультация должна быть проведена значительно быстрее — не позднее трех рабочих дней.

Ранее сообщалось, что врач объяснил, что опаснее — запой или разовое тяжелое похмелье.