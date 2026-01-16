Длительное употребление алкоголя на протяжении нескольких дней значительно опаснее, чем разовое тяжелое похмелье после одной ночи, предупреждают специалисты. Многие считают, что умеренные, но продолжительные возлияния не несут серьезного вреда, однако именно они чаще приводят к тяжелой абстиненции и психическим нарушениям. Об этом « Газете.Ru » рассказал эксперт телеканала «Доктор», психиатр и психотерапевт Александр Семченков.

По словам специалиста, запой представляет собой многодневное употребление больших доз спиртного, при котором организм находится в состоянии постоянной интоксикации. Такое состояние затрагивает нервную систему, сердце, печень и другие органы. Если алкоголь употреблялся несколько дней подряд, особенно более недели, это уже считается тревожным сигналом и требует обращения за медицинской помощью.

Особую опасность представляет резкий самостоятельный отказ от спиртного после продолжительного запоя. В таких случаях существует высокий риск развития алкогольного делирия, известного как «белая горячка». Это состояние, как правило, возникает через два–три дня после прекращения употребления и может сопровождаться галлюцинациями, сильным возбуждением и потерей контроля над поведением.

Длительная интоксикация приводит к серьезным сбоям в работе мозга. Нарушается выработка нейромедиаторов, отвечающих за сон, настроение и аппетит. Именно поэтому после запоя часто наблюдаются бессонница, тревожность, перепады настроения, раздражительность и общее ухудшение самочувствия. Психика человека, привыкшая к постоянному присутствию алкоголя, тяжело адаптируется к его отсутствию.

Врач перечислил признаки, при которых необходимо срочно обращаться к специалисту: употребление алкоголя несколько дней подряд, рост доз для достижения привычного эффекта, навязчивая тяга к спиртному, симптомы, напоминающие «ломку» при попытке отказаться от выпивки, а также любые проявления психоза после прекращения употребления.

Самостоятельно выйти из запоя, по мнению эксперта, удается крайне редко. В таком состоянии человек не способен объективно оценивать свое самочувствие и степень риска. Поэтому при длительной интоксикации рекомендуется профессиональная детоксикация и медицинское наблюдение.

Если же речь идет не о запое, а о разовом эпизоде чрезмерного употребления, восстановление должно проходить по принципам лечения обычного отравления: обильное питье, легкая питательная пища, отдых и полноценный сон. Категорически не рекомендуется прибегать к физическим нагрузкам или эмоциональным встряскам, так как это может ухудшить состояние. Особенно опасной ошибкой является попытка «опохмелиться» — такой шаг нередко становится началом настоящего запоя.

Эксперт подчеркнул, что любые признаки зависимости или тяжелой абстиненции требуют медицинской помощи. Своевременное обращение к врачу позволяет избежать опасных осложнений, включая психозы и острые нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, лучший способ сохранить здоровье — заранее планировать отдых и не допускать ситуаций, когда употребление алкоголя выходит из-под контроля.

