Восьмикилограммовую миому удалили женщине врачи из подмосковного Егорьевска

Уникальную операцию по удалению гигантской миомы провели хирурги гинекологического отделения Егорьевской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Известно, что женщина обратилась к заведующему отделением Владиславу Каданцеву с болевыми ощущениями. Обследование показало наличие миомы, по размерам соответствующей 22-м неделям беременности.

Раньше подобные опухоли удаляли путем полосных операций, что означало длительное восстановление. Теперь же в Егорьевской больнице такие опухоли удаляют малоинвазивным доступом — через проколы. При этом малоинвазивный доступ не предполагает больших кровопотерь, время операции он сокращает до 25 минут, а время активизации пациента — до 6 часов, против суток при полосной операции.

Пациентка Людмила чувствует себя хорошо, выражает благодарность докторам Егорьевской больницы и уже собирается выписываться. По словам медиков, ходить на приемы к гинекологу необходимо не реже, чем раз в год.