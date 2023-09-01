ВОЗ сообщила о резком скачке заболеваемости COVID-19 в мире

Как приводится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранений, только за последние за 28 дней рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире подскочил на 63%.

Так за период с 24 июля по 20 августа нынешнего года в шести регионах мира специалисты ВОЗ зафиксировали порядка 1,5 млн новых случаев смертельного заболевания и более 2 тыс летальных исходов.