ВОЗ сообщила о резком скачке заболеваемости COVID-19 в мире
Фото: [© РИА Новости / Александр Кряжев]
Как приводится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранений, только за последние за 28 дней рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире подскочил на 63%.
Так за период с 24 июля по 20 августа нынешнего года в шести регионах мира специалисты ВОЗ зафиксировали порядка 1,5 млн новых случаев смертельного заболевания и более 2 тыс летальных исходов.
«Это на 63% больше и на 48% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями», - уточнили в ВОЗ.