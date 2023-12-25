Врач Алексеева предупредила об опасности офисного воздуха зимой

По словам врача общей практики Ларисы Алексеевой, сухой воздух в офисном помещении зимой и скопление большого числа людей в одном месте способствуют снижению уровня кислорода, что может привести к развитию негативных процессов в организме. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что те, кто работает в сухих и жарких помещениях, регулярно болеет, и не только простудными заболеваниями. Это приводит к головной боли, сонливости, апатии.

По мнению медика, увлажнитель воздуха следует обязательно иметь в каждом офисе.