Диетолог Моньино назвала самый полезный способ приготовления картофеля

Диетолог Моньино посоветовала есть запеченный картофель на следующий день

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]

Самым полезным способом приготовления картофеля оказалась запеканка в духовке, причем есть блюдо лучше на следующий день. Об этом сообщает El Economista.

По словам специалиста, после остывания крахмал в картофеле становится резистентным. Это идеальная пища для бактерий толстого кишечника. Они вырабатывают масляную кислоту — природное противовоспалительное средство.

Моньино рекомендует запекать картофель со специями: куркумой, перцем и имбирем, а также с оливковым маслом. Так блюдо становится не только вкуснее, но и полезнее.

Ранее диетологи назвали овощи и фрукты, которые нельзя чистить.

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