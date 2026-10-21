Диетолог Моньино назвала самый полезный способ приготовления картофеля
Диетолог Моньино посоветовала есть запеченный картофель на следующий день
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]
Самым полезным способом приготовления картофеля оказалась запеканка в духовке, причем есть блюдо лучше на следующий день. Об этом сообщает El Economista.
По словам специалиста, после остывания крахмал в картофеле становится резистентным. Это идеальная пища для бактерий толстого кишечника. Они вырабатывают масляную кислоту — природное противовоспалительное средство.
Моньино рекомендует запекать картофель со специями: куркумой, перцем и имбирем, а также с оливковым маслом. Так блюдо становится не только вкуснее, но и полезнее.
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