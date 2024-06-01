Врач Эдигер считает, что человечество одержит победу над рассеянным склерозом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что количество пациентов с рассеянным склерозом, состоящих на диспансерном наблюдении, увеличивается, благодаря эффективности диагностики и терапии. По словам врача Александра Эдигера, методики диагностики рассеянного склероза на самом деле весьма скакнули вперед, и сейчас больные могут рассчитывать на десятки лет полноценной жизни до наступления инвалидности. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что несколько десятков лет назад данный диагноз ставился по классической триаде Шарко, уже в тот момент, когда процесс демиелинизации нервных волокон был уже весьма запущен и оставлял мало времени для выживания пациента. На сегодняшний день все клинические варианты ранней формы с поражением отдельных нервов хорошо диагностируются, квалифицируются именно как рассеянный склероз.

По мнению медика, при условии своевременного начала терапии пациент имеет шанс получить настоящую ремиссию болезни.

Он добавил, что, несмотря на то что пациент должен будет принимать лекарственные препараты практически всю оставшуюся жизнь, он не получает инвалидизирующие нервные нарушения. Поэтому хотя рассеянный склероз как явление во врачебной практике не побежден полностью, однако исследования внушают оптимизм, что вскоре черта подойдет.