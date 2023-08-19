Врач Иванов перечислил способы правильного употребления дыни

В нашей стране продолжается сезон дынь. Данный плод богат витаминами, антиоксидантами, клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения. Врач роман Иванов назвал способы правильного употребления дыни, чтобы она не начала бродить в желудке. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, дыню не стоит смешивать с прочими продуктами и употреблять нужно через час после еды.

Медик отметил, что при поедании дыни сразу после обеда могут возникнуть процессы брожения в желудке.

По его мнению, нельзя сочетать дыню с алкоголем и запивать водой, молоком или кисломолочными продуктами.

Иванов добавил, что в составе дыни 90% воды, а также имеются магний, натрий и кальций.