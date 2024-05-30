Врач Кашух пояснила опасность употребления в пищу немытой клубники

Стартовал долгожданный сезон клубники, и многие ждут, когда уже можно будет съесть много любимой ягоды. По словам врача-эксперта Екатерины Кашух, помимо переедания может подстерегать еще одна опасность — очень часто клубнику не моют тщательно, и на поверхности остаются бактерии, вирусы и простейшие. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что согласно результатам исследований, на поверхности этих ягод может находиться значительный объем бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов. Ряд из них, вроде кишечной палочки, кронобактера или листерий, могут вызвать серьезное расстройство ЖКТ, сопровождающееся тошнотой, рвотой, диареей. Также высока вероятность заразиться глистами, а на самых ягодах могут быть остатки удобрений, которые могут оказывать токсическое воздействие на организм.

По мнению медика, промывание клубники под струей прохладной воды в течение одной минуты удаляет почти 80% болезнетворных микроорганизмов. Для удаления оставшихся 20% и пестицидов необходима более тщательная обработка воде раствора соды с водой или столовым уксусом, в который следует поместить ягоды 15–20 минут, а затем промыть их чистой проточной водой.