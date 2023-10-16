Врач Кашух заявила об опасности радиоактивных веществ в продуктах

По словам врача-эксперта Екатерины Кашух, радиоактивные элементы имеют способность накапливаться в растениях и животных и тем самым представляют угрозу для здоровья человека. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что эти частицы попадают из воды и почвы, в связи с чем они могут быть везде.

По мнению медика, это может оказать негативное влияние на здоровье: нарушится работа щитовидной железы, возрастает риск развития онкологии, снижается иммунитет.

Она отметила, что главная сложность в том, что определить содержание радиации в продуктах невозможно, тем не менее удалить попавшие в организм радиоактивные элементы помогают богатые клетчаткой продукты.