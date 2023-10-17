Врач Мясников объяснил, в чем опасность и польза соли

Соль является главной составляющей наших пищевых нужд и содержит два важных микроэлемента, которые нужны для нормального функционирования организма. Заслуженный врач РФ Александр Мясников объяснил, какая доза соли является нормой и что больше в соли – вреда или пользы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, преизбыток данного продукта в организме способствует развитию разных заболеваний, в том числе гипертонии и злокачественных опухолей почек.

Медик добавил, что отсутствие соли в рационе человека может вызывать серьезные неврологические проблемы, судороги, потерю сознания и даже смерть.

По его мнению, при разбавлении большим объемом воды соли в крови организм быстро компенсирует это посредством гормонов и изменений в работе почек.

Телеведущий добавил, что нижний допустимый уровень потребления соли составляет три грамма в день.