Врач Мясников рекомендовал быть «разумным эгоистом» для совладания со стрессом

Бесконечный стресс может весьма подорвать здоровье человека, ослабить его иммунитет и оставить беззащитным перед множеством заболеваний. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, вести борьбу со стрессом бессмысленно, так как он является обязательной частью жизни человека, поэтому стоит правильно к нему относиться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что гормоны стресса управляют всем.

По мнению медика, следует быть разумным эгоистом, то есть понимать, что ты можешь изменить и что не можешь.

Он подчеркнул, что нужно не сопротивляться стрессу, а плыть вместе с ним, пользоваться им как попутным ветром.