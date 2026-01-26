Врач назвала главный симптом гриппа, который появляется в первый же час

Эксперт в области инфекционных болезней, вирусолог и доктор медицинских наук Елена Малинникова в интервью РИА Новости объяснила, как отличить грипп от других респираторных инфекций. Главное различие, по ее словам, кроется в специфическом начале заболевания.

Грипп всегда стартует резко и остро, с быстрого подъема температуры тела, которая за короткое время может превысить 39 градусов. С первых же часов болезнь сопровождается сильной интоксикацией организма, которая проявляется выраженной головной, мышечной и суставной болью. При этом характерные для простуды симптомы — такие как насморк, першение в горле или кашель — в самом начале обычно отсутствуют.

«Грипп всегда начинается с интоксикации, это первый симптом. Если сначала заболело горло, появился насморк, а потом поднялась температура — это не грипп», — уточнила Малинникова.

Катаральные явления (кашель, боль в горле, насморк) присоединяются позже, на второй или третий день болезни, когда вирус активно размножается в клетках дыхательных путей, вызывая воспаление и повреждение слизистой оболочки.

