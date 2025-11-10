Врач назвала опасные последствия для здоровья из-за употребления хурмы

Врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина рекомендует людям с сахарным диабетом и нарушениями работы кишечника строго дозировать количество хурмы в рационе. Безопасной нормой считается не более одного-двух небольших плодов в день.

В интервью РИА Новости эксперт объяснила, что высокое содержание натуральных сахаров в ягоде может спровоцировать нежелательные последствия: резкий скачок уровня глюкозы в крови и проблемы с пищеварением. В то же время, гастроэнтеролог отметила и ценные свойства хурмы, которая является источником антиоксидантов, калия, витамина С и каротиноидов.

«Она способствует укреплению сосудов, улучшает обмен веществ, положительно влияет на работу кишечника и иммунной системы», — отметила Пехотина.

