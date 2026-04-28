Врач назвала трех главных виновников весенней аллергии

Основным источником весенних мучений для россиян с гиперчувствительностью остается береза. Ее микроскопическая пыльца легко преодолевает расстояния в сотни километров, однако, как предупредила «Газету.Ru» врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина, не менее коварны и ветки вербы, распускающиеся в помещениях. Они способны вызвать тяжелую реакцию даже у тех, кто редко выходит на улицу.

По словам эксперта, в тройку самых агрессивных аллергенов также вошли:

- Орешник — его плоды могут спровоцировать анафилактический шок;

- Ольха — распускается первой, едва сходит снег.

Манина добавила, что серьезную опасность представляют и другие растения: сосна, кипарисы, дуб и ясень. Кроме того, при весенней вспашке почвы в воздух поднимаются споры почвенных грибков, что тоже усиливает симптомы.

Аллерголог объяснила, как отличить аллергию от простуды. Ключевые признаки: нормальная температура тела, жидкие прозрачные выделения из носа, а также мучительный зуд в области глаз и ушей. Для облегчения состояния Манина советует после каждого выхода на улицу умываться и мыть голову, носить защитные маски и очки, а также регулярно промывать нос раствором морской воды.

В заключение эксперт сообщила обнадеживающую новость: в России завершается регистрация инновационной вакцины от пыльцы березы. Курс лечения потребует всего около пяти инъекций для полного избавления от болезни.

Ранее офтальмолог назвала неочевидную причину ухудшения зрения весной.