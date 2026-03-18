Врач объяснила, почему боль в желудке после обеда может означать инфаркт

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила, что привычная боль в желудке после обеда может свидетельствовать о патологиях, не связанных напрямую с пищеварением. По словам эксперта, такой дискомфорт способен указывать на развитие пневмонии или даже инфаркта миокарда.

Как объяснила специалист, острые или нарастающие болевые ощущения в верхней части брюшной полости нередко являются следствием воспаления легких либо сигнализируют о сердечном приступе. В связи с этим врач настоятельно рекомендует не игнорировать внезапные приступы и как можно скорее обращаться за медицинской помощью.

Помимо опасных «маскировщиков», Ирина Волгина напомнила и о классических причинах желудочных болей. В их число входят гастрит, язвенная болезнь, панкреатит и онкологические процессы. Медик советует обращать пристальное внимание на дополнительные симптомы: изжогу, приступы тошноты, отрыжку, резкое похудение или нарушения стула. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

В заключение доцент подчеркнула, что попытки вылечиться самостоятельно, опираясь на советы знакомых или народные рецепты, могут обернуться серьезными последствиями. Подбор диагностических процедур и схемы лечения должен проводить только квалифицированный врач, учитывая индивидуальные особенности пациента.

Ранее врач-гастроэнтеролог Лакомова сообщила о том, что весной растет поток пациентов с проблемами ЖКТ из-за диет.