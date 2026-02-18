Врач предупредил о риске инфарктов и рака у работающих в ночную смену

Ночной график работы способен серьезно подорвать здоровье, повышая угрозу инфарктов и даже рака. В группе особого риска, как пояснил «Газете.Ru» невролог Игорь Мальцев из «СМ-Клиника», находятся одинокие люди.

Постоянная работа ночью нарушает выработку ключевых гормонов: мелатонина (гормона сна) и кортизола (гормона стресса). Это ведет к хронической усталости, снижению концентрации и ослаблению иммунитета. Организм теряет способность эффективно восстанавливаться, что создает благоприятную почву для гипертонии, атеросклероза и воспалений.

«Ночные приемы пищи также неблагоприятно влияют на метаболизм глюкозы и липидов, что увеличивает вероятность формирования инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа», — добавил Мальцев.

Особую тревогу вызывает долгосрочная перспектива. Из-за снижения мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, возрастает риск развития рака молочной железы и простаты. Усугубляет ситуацию и чувство ночного одиночества, которое дополнительно давит на психику и иммунную систему, замедляя выздоровление. У женщин возможны сбои цикла и проблемы с беременностью.

Врач подчеркивает: у одиноких людей, работающих по ночам, вероятность столкнуться с этими тяжелыми последствиями значительно выше.

