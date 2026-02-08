Врач предупредила о вреде долгого просмотра ТВ для сердца

Ежедневный просмотр телевизора не должен превышать двух часов, если человек хочет снизить риски для сердечно-сосудистой системы, при этом особенно нежелательно включать экран в вечернее время перед сном. Об этом РИА Новости рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Безопасной для сердца продолжительностью просмотра телевизора считается не более двух часов в сутки, сообщила кардиолог Юлия Маршинцева. По ее словам, именно такой временной предел позволяет минимизировать негативное влияние на здоровье.

Специалист подчеркнула, что основную опасность представляет не сам экран, а образ жизни, связанный с длительным нахождением перед телевизором. Часто просмотр сопровождается малоподвижностью и приемом калорийной пищи — фастфуда, жареных и жирных продуктов. Такое сочетание, отметила врач, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Маршинцевой, постоянное сидение и переедание способствуют набору лишнего веса, формированию абдоминального ожирения и развитию инсулинорезистентности. Эти состояния со временем могут привести к инфаркту, инсульту, повышенному артериальному давлению и сахарному диабету второго типа. Кроме того, малоподвижный образ жизни способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.

Отдельное внимание кардиолог обратила на просмотр телевизора в позднее время. Она пояснила, что яркий экран нарушает выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание. В результате сбивается режим сна, что также негативно отражается на работе сердца и сосудов.

Ранее сообщалось, что исследование показало влияние завтрака на когнитивные функции.