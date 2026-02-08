Исследование показало влияние завтрака на когнитивные функции

Ученые из Университета Хего в Японии выяснили, что завтрак с высоким содержанием сахара и жиров может снижать утреннюю концентрацию и вызывать сонливость. Работа опубликована в журнале Food and Humanity .

Исследователи сравнили два завтрака одинаковой калорийности — около 500 ккал. Первый представлял собой сбалансированную традиционную японскую трапезу с рисом, рыбой, яйцом, овощами и фруктами. Второй включал пончики и сладкий молочный напиток с большим количеством жиров и сахара.

В эксперименте участвовали 13 здоровых студенток, за которыми в течение двух часов после еды наблюдали за температурой тела, вариабельностью сердечного ритма и когнитивными показателями. Также участницы оценивали уровень бодрости и сонливости.

Результаты показали, что сбалансированный завтрак активировал симпатическую нервную систему, вызывая учащение сердечного ритма, повышение температуры тела и ощущение бодрости. Девушки показывали лучшие результаты в задачах на планирование и переключение внимания.

Сладкий и жирный завтрак, напротив, не вызывал аналогичного ответа организма. Парасимпатическая активность преобладала, а участницы чаще сообщали о сонливости. При этом небольшое улучшение зрительного внимания после сладкой еды объясняется кратковременной дофаминовой реакцией на сахар, но оно не компенсировало общий спад когнитивной активности.

Руководитель исследования Фумиаки Хандзава подчеркнул, что качество утреннего питания напрямую влияет на физиологическое возбуждение и продуктивность в течение первых часов дня.

