Врач раскрыл способ сделать бодрящий напиток полезнее

Есть три простые добавки, которые превращают обычный кофе в полезный для здоровья напиток. Так, корица, кокосовое масло и черный шоколад улучшают работу организма. Об этом заявил гастроэнтеролог Саураб Сетхи, его цитирует Daily Mirror.

По словам врача, щепотка корицы не только обогатит вкус, но и насытит напиток антиоксидантами. Этот компонент также помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови после приема пищи.

Еще одним полезным дополнением Сетхи назвал кокосовое масло, которое заряжает организм энергией и поддерживает мозговую активность. Для максимальной пользы гастроэнтеролог советует класть в кофе натертый черный шоколад — источник полифенолов. Эти вещества в сочетании с кофе создают оптимальную среду для кишечной микрофлоры, одновременно обеспечивая организм антиоксидантами.

