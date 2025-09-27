Врач раскрыла секрет баклажана: как один овощ чистит сосуды и защищает печень?
Врач Лозикова: баклажаны помогают регулировать уровень холестерина
Фото: [istockphoto.com/PHILIPE MONTIGNY]
По словам врача-терапевта Анастасии Лозиковой, баклажаны являются ценным продуктом для поддержания сердечно-сосудистого здоровья и функции печени.
Специалист из Красногорской больницы пояснила, что полезные свойства овоща обусловлены его составом: высоким содержанием клетчатки, калия и антоцианов — антиоксидантных пигментов, придающих баклажанам характерный цвет.
Регулярное употребление баклажанов способствует нормализации уровня холестерина и оказывает благотворное влияние на печень, отметила Лозикова. При этом она предупредила об определенном риске: в неспелых плодах присутствует соланин — токсичное соединение, которое может стать причиной расстройств пищеварения и головокружения. Эксперт призвала ответственно подходить к выбору овощей, отдавая предпочтение зрелым плодам, и соблюдать правила их кулинарной обработки.
