Врач раскрыла секрет баклажана: как один овощ чистит сосуды и защищает печень?

По словам врача-терапевта Анастасии Лозиковой, баклажаны являются ценным продуктом для поддержания сердечно-сосудистого здоровья и функции печени.

Специалист из Красногорской больницы пояснила, что полезные свойства овоща обусловлены его составом: высоким содержанием клетчатки, калия и антоцианов — антиоксидантных пигментов, придающих баклажанам характерный цвет.

Регулярное употребление баклажанов способствует нормализации уровня холестерина и оказывает благотворное влияние на печень, отметила Лозикова. При этом она предупредила об определенном риске: в неспелых плодах присутствует соланин — токсичное соединение, которое может стать причиной расстройств пищеварения и головокружения. Эксперт призвала ответственно подходить к выбору овощей, отдавая предпочтение зрелым плодам, и соблюдать правила их кулинарной обработки.

