Врач раскрыла смертельную опасность обычной зубной боли

Необъяснимая зубная боль может указывать на развитие опасных сердечно-сосудистых патологий, включая начинающийся инфаркт. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила стоматолог-терапевт Зоя Раджабова.

Как пояснила врач, при ишемической болезни сердца или инфаркте дискомфорт часто иррадиирует в зону нижней челюсти, шею и ухо. Это связано с тем, что общие нервные волокна передают импульсы одновременно от сердечной мышцы и челюстно-лицевого аппарата. Такой дискомфорт имеет свои отличия от классической зубной боли: он не провоцируется едой, не становится сильнее при надавливании на конкретную единицу зубного ряда и не имеет четкой локализации.

Более того, стандартный стоматологический осмотр в этом случае не выявляет ни кариозных поражений, ни признаков воспаления. Распознать инфаркт также можно по дополнительным сигналам организма. К ним относятся ощущение нехватки воздуха, резкая слабость, липкий холодный пот, давящее чувство за грудиной и головокружение.

