Врач раскрыла влияние огурцов на сосуды

По словам врача-терапевта Сабины Шафиковой, огурцы очень полезны для здоровья. Этот овощ, большая часть которого состоит из воды, является источником пищевых волокон.

Даже в небольшом количестве клетчатка способствует нормализации уровня холестерина в крови и оптимизации метаболических процессов, передает слова специалиста РИА Новости.

Помимо этого, в составе огурцов присутствуют важные микроэлементы: калий и магний, а также витамины С и К. Особую ценность представляет калий, который необходим для правильной работы сердца и укрепления сосудов.

Однако специалист предупреждает о важности умеренного потребления. Чрезмерное увлечение огурцами может вызвать повышенное газообразование и дискомфорт в кишечнике.

Ранее врач объяснила, кому нельзя есть арбуз.