Врач рассказал, как правильно есть круассаны с пользой

Круассаны напрасно считаются вредным завтраком. Они могут быть полезны для кишечника. Главное — выбирать выпечку из дрожжевого теста и употреблять ее после остывания. В этом уверен хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан. Его слова приводит Daily Mirror.

Врач объяснил, что при длительном приготовлении слоеного теста запускаются естественные процессы ферментации. Это способствует расщеплению крахмала и глютена. Так продукт легче усваивается по сравнению с обычным хлебом. Такой вариант выпечки, по мнению специалиста, полезен для микрофлоры кишечника.

Отдельно Раджан отметил важность употребления круассанов в остывшем виде. При охлаждении в них формируется резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике. Достигая толстой кишки, это вещество становится питательной средой для полезных бактерий и стимулирует выработку жирных кислот, укрепляющих слизистую оболочку.

Ранее врач предупредил россиян о болезнях, которые можно определить по цвету ушной серы.