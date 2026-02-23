Врач рассказала, кому нельзя садиться на диету весной

С приближением весны многие задумываются о похудении, но далеко не всем безопасно менять рацион.

Однако ограничения в еде могут нанести серьезный урон здоровью при некоторых заболеваниях, сообщила в интервью РИА Новости доцент Школы медицины ДВФУ, гастроэнтеролог Наталья Боровская.

По словам специалиста, в первую очередь диеты противопоказаны людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта, почек, а также при эндокринных нарушениях и сбоях обмена веществ. Кроме того, существуют абсолютные противопоказания, не связанные с болезнями.

Есть абсолютные противопоказания к диетам и резкому снижению веса — это беременность, кормление грудью и детский возраст, подчеркнула Наталья Боровская.

