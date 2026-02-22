«Не только гречка и рис». Врач перечислила крупы, которые сделают постное меню разнообразным

Врач-гастроэнтеролог и аллерголог Елена Грек из «СМ-Клиника» (Санкт-Петербург) в интервью изданию «Лента.ру» рассказала, как сделать постное меню питательным.

Чтобы избежать дефицита веществ, она советует делать упор на пять категорий продуктов: бобовые, грибы, крупы, орехи и семечки.

«Из этих продуктов можно готовить супы, рагу, паштеты, котлеты… Например, нут подходит для приготовления хумуса, а чечевица — для густых супов и гарниров», — отметила врач.

По словам специалиста, бобовые (фасоль, нут, чечевица) отлично заменяют мясо по содержанию растительного белка. Однако людям с чувствительным пищеварением вводить их в рацион нужно постепенно.

Разнообразить меню помогут не только привычные гречка и рис. Врач рекомендует обратить внимание на булгур, кускус, киноа, пшено и овсянку. Они прекрасно сочетаются с овощами, грибами и зеленью, создавая новые вкусы. Грибы, в свою очередь, можно использовать как самостоятельный перекус или добавлять их в каши и салаты.

Ранее гастроэнтеролог Кашух сообщил, что отказ от сладкого не гарантирует стройность.