Врач Шахвеледов пояснил, в каких случаях возможно самолечение

Самолечение в некоторых случаях может быть полезным и эффективным. Так, это неотложные ситуации или легкая простуда. По мнению врача Рамила Шахвеледова, тем не менее это не должно заменять профессиональную медпомощь, поскольку неправильный подбор лекарственных препаратов может привести к ухудшению состояния и серьезным последствиям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что польза от самолечения зависит от каждой конкретной ситуации. Например, это возможно при легких заболеваниях, вроде ОРВИ, а также при знакомых человеку болезнях, которыми он уже болел ранее, и при неотложных ситуациях, вроде укуса насекомого.

По мнению медика, в любом случае самолечение должно вестись под контролем врача, так как в некоторых случаях это может усугубить заболевание, например, при неизвестных заболеваниях, а также при серьезных и хронических болезнях.

Он подчеркнул, что, несмотря на то что самолечение может принести пользу, в отдельных случаях оно не должно заменять профессиональную медпомощь.