Матч «молодежек» столичных «Локомотива» и ЦСКА завершился массовой дракой
Матч молодежных команд «Локомотива» и ЦСКА завершился массовой дракой
Фото: [pxhere.com]
В матче Юношеской футбольной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА, в котором участвуют игроки не старше 18 лет, произошла массовая драка. Об этом стало известно от РИА Новости, которое публикует видео потасовки.
В рамках 13-го тура в столице на стадионе «Сапсан-Арена» состоялся матч, который завершился победой команды ЦСКА со счетом 2:1.
По завершении матча произошла драка, в которой участвовали более сорока человек, включая игроков, запасных и представителей тренерского состава.
В данный момент обсуждается возможность проведения разбирательства по этому случаю с привлечением дисциплинарной комиссии.
Ранее стало известно, что лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Манфред Угальде из «Спартака» может перейти в голландский «Фейеноорд».