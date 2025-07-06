Матч «молодежек» столичных «Локомотива» и ЦСКА завершился массовой дракой

В матче Юношеской футбольной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА, в котором участвуют игроки не старше 18 лет, произошла массовая драка. Об этом стало известно от РИА Новости, которое публикует видео потасовки.

В рамках 13-го тура в столице на стадионе «Сапсан-Арена» состоялся матч, который завершился победой команды ЦСКА со счетом 2:1.

По завершении матча произошла драка, в которой участвовали более сорока человек, включая игроков, запасных и представителей тренерского состава.

В данный момент обсуждается возможность проведения разбирательства по этому случаю с привлечением дисциплинарной комиссии.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Манфред Угальде из «Спартака» может перейти в голландский «Фейеноорд».