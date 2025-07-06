Правительство Украины не предало огласке инцидент, который мог привести к серьёзным последствиям. Речь идёт о сбое в работе реактора Южно-украинской атомной электростанции. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

Согласно данным источника журналистов, проблема могла возникнуть либо в самом реакторе, либо в критически важных системах, связанных с ним.

Сообщается, что проблема возникла из-за «несоблюдения правил использования», подробности не уточняются. Служба безопасности Украины (СБУ) не предоставила эти сведения, поэтому в отчёте МАГАТЭ нет информации о неполадке.

В издании также подчеркнули, что утаивание этой информации могло стать причиной серьёзной экологической проблемы — постепенного загрязнения окружающей среды.

Ранее сообщалось, что ВСУ перестали применять на запорожском направлении профессиональных снайперов. Их не фиксируют на этом направлении уже на протяжении шести месяцев. В итоге на этом участке фронта снайперы российской армии не получают противодействия, перед ними ставятся две задачи: прикрывать штурмовые группы и бороться по ночам с дронами противника.