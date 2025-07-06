Два спортсмена скончались во время спортфеста под Мурманском из-за халатности организаторов

В ходе проведения трейлового забега «Хибины» в Мурманской области произошла трагедия — погибли два человека. Об этом стало известно из сообщения главы региона Андрея Чибиса, опубликованного в его Телеграм-канале.

Глава региона отметил, что организация трейл-забега «Хибины» была осуществлена частной компанией. На месте происшествия работают специалисты по чрезвычайным ситуациям. Будет проведено детальное расследование причин случившегося. Он лично следит за развитием ситуации.

«В ходе проведения трейла „Хибины“ произошла трагедия — по предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека», — написал Чибис.

Он выразил сочувствие и поддержку семьям и друзьям тех, кто ушел из жизни.

Позже в телеграм-канале «112» появилась информация о том, что организаторы мероприятия «Хибины» планировали отменить его из-за неблагоприятных погодных условий, но в последний момент передумали.

В своем сообщении, опубликованном 5 июля, они рассказали об этом. Теперь им предстоит понести ответственность за свою небрежность перед представителями правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что при массовой стрельбе у ночного клуба в Чикаго погибли люди, есть раненые.