Водитель под Тверью избил и выгнал школьницу из автобуса, решив, что та едет «зайцем»

Водитель автобуса, находясь в Тверской области, применил насилие к несовершеннолетней пассажирке, заподозрив её в неоплате проезда. По словам девочки, оплата была произведена, но из-за технических проблем с интернетом водитель не получил уведомление о транзакции. Об инциденте передает BAZA.

Инцидент случился вечером 4 июля. В деревне Юрятино Ржевского района в автобус №13 села 14-летняя Маша (имя изменено). Она утверждает, что оплатила проезд через СБП и закрыла вкладку. Однако, когда водитель не получил уведомление об оплате, он решил, что школьница пытается проехать без билета.

Мужчина потребовал подтверждения оплаты. В ответ Мария попыталась загрузить приложение банка и показать чек транзакции, но безуспешно — интернет завис.

В гневе водитель долго кричал на девочку-подростка, требуя либо покинуть салон, либо предъявить чек. Затем он разбил телефон девочки и силой вытащил ее из автобуса, нанося удары.

После происшествия Маша связалась с матерью по телефону. Женщина обнаружила дочь на остановке, она была в ужасном состоянии, вся в синяках. По словам матери, у девочки была рвота, а также вырван клок волос.

Они сразу же поехали в больницу, где врачи обнаружили у девочки кучу ушибов, ссадин по всему телу, синяки. А вдовесок еще и сотрясение мозга. Машу положили в больницу.

В настоящее время водитель автобуса задержан. Он отрицает свою вину и настаивает на том, что в произошедшем виновата Маша.