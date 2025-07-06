В ходе продолжающегося четвёртый год конфликта на Украине Россия смогла добиться того, чтобы НАТО демилитаризировалось и полностью утратило свое военное влияние, считает американский военный и политический эксперт Марк Слебода, высказавший свое мнение на YouTube.

Как сообщил Слебода, из-за того, что склады Пентагона опустели, поставки оружия в Киев прекратились. По мнению эксперта, Вашингтон не был готов к тому объёму вооружений, который был нужен Украине для противостояния с РФ.

В настоящее время из-за Украины Соединенные Штаты испытывают серьезнейший дефицит ракет противовоздушной обороны, 155-миллиметровых снарядов и зенитных ракетных систем.

Ранее сообщалось, что Пентагон заморозил поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более ста управляемых ракет Hellfire и более 250 ракет GMLRS. В связи с поставками вооружений ВСУ американские склады заметно опустели. Глава Пентагона Пит Хегсет дал распоряжение провести ревизию, чтобы оценить запасы.