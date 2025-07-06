Подразделение ВС России «Восток» освободило населенный пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике. В результате действий этого подразделения за сутки в зоне его ответственности потери украинской армии составили до 190 человек, сообщает Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 6 июля.

Министерство обороны информирует о ликвидации частей трёх механизированных бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад территориальной обороны в Донецкой Народной Республике в районах населенных пунктов Воскресенка, Новополь и Карла Маркса. Также были уничтожены подразделения в районах Полтавка, Ольговское и Малиновка под Запорожьем.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Кроме того стало известно, что военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил Российской Федерации освободили населённый пункт Соболёвка, расположенный в Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российская армия полностью очистила от противника территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, республика полностью освобождена от присутствия неприятеля.