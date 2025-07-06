Владимир Путин, президент Российской Федерации, ответил на звонок Эммануэля Макрона, президента Франции. Он подчеркнул, что никогда не отказывается от диалога, руководствуясь конъюнктурными идеологическими соображениями. Об этом сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью Павлу Зарубину, ведущему телеканала «Россия 1».

Напоминаем, что в минувший вторник состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, который длился более двух часов. Инициатором беседы выступила французская сторона, и это был первый контакт лидеров за последние три года.

"Вы знаете, по-моему, ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога", - сказал Лавров.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе разговора президенты России и Франции обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, а также напряженность в отношениях между Ираном и Израилем и недавние атаки США на ядерные объекты Ирана.

В контексте обсуждения возможностей мирного разрешения ситуации на Украине, глава Российской Федерации обратил внимание президента Франции на то, что конфликт на Украине является прямым результатом действий западных стран.

Стороны выразили намерение поддерживать связь для возможного согласования позиций по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке.