Коллапс в российских аэропортах продолжается. В Пулково задерживаются или отменены десятки рейсов

В аэропортах России ситуация остаётся напряжённой. В воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково наблюдаются задержки и отмены десятков рейсов. По информации от BAZA, некоторые авиаперевозчики приняли решение отменить рейсы и предложить пассажирам компенсацию.

Согласно данным на электронном табло в аэропорту Санкт-Петербурга, на утро 6 июля было отменено 11 рейсов, а 57 рейсов задержаны. В залах аэропорта наблюдается большое скопление людей, из-за чего некоторым приходится располагаться на полу.

В московском аэропорту Шереметьево сложилась аналогичная ситуация: на данный момент задержаны 27 рейсов, а 9 были отменены.

В среду, 5 июля, компании «Аэрофлот» и «Россия» объявили о том, что часть рейсов будет отменена. Точное число отмененных рейсов перевозчиком не уточняется.

Пассажиры, которые решат не ждать замены рейса и отказаться от полета, смогут вернуть деньги за билеты, добавили в «Аэрофлоте».

Ранее сообщалось о том, что застрявшие в Шереметьево пассажиры играют на скрипках, баянах и поют.