Суд отправил в СИЗО мужчину, что ударил с ножом на 9-летнего ребенка в Сергиевом Посаде
Суд арестовал напавшего с ножом на ребенка в Сергиевом Посаде мужчину
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
В Сергиевом Посаде, расположенном в Московской области, произошло нападение с применением ножа на 9-летнего ребенка. В результате инцидента мужчина был задержан и помещён под стражу. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
Напомним, пару дней назад в Сергиевом Посаде неадекватный мужчина нанес ножевое ранение в шею девятилетнему мальчику. Ребенок был экстренно госпитализирован в ближайшую клинику. Подозреваемый, местный житель 1990 года рождения, задержан.
данный момент ребенок находится в палате с мамой. Напомним, что расследование жуткого инцидента на Новоугличском шоссе на контроль взяла и прокуратура Московской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 2 статьи 105
"В Сергиевом-Посаде по ходатайству следствия судом арестован местный житель, обвиняемый в покушении на убийство ребенка. Под стражей он пробудет до 4 сентября 2025 года", - говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали.