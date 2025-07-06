Суд отправил в СИЗО мужчину, что ударил с ножом на 9-летнего ребенка в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде, расположенном в Московской области, произошло нападение с применением ножа на 9-летнего ребенка. В результате инцидента мужчина был задержан и помещён под стражу. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Напомним, пару дней назад в Сергиевом Посаде неадекватный мужчина нанес ножевое ранение в шею девятилетнему мальчику. Ребенок был экстренно госпитализирован в ближайшую клинику. Подозреваемый, местный житель 1990 года рождения, задержан.

данный момент ребенок находится в палате с мамой. Напомним, что расследование жуткого инцидента на Новоугличском шоссе на контроль взяла и прокуратура Московской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 2 статьи 105

"В Сергиевом-Посаде по ходатайству следствия судом арестован местный житель, обвиняемый в покушении на убийство ребенка. Под стражей он пробудет до 4 сентября 2025 года", - говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали.