Mash выложил кадры, снятые участником смертельного трейл-забега в Хибинах

В городе Кировске, который находится в Мурманской области, возбуждено уголовное дело в связи с трагическими событиями, произошедшими 6 июля во время трейлового забега «Хибины». В результате инцидента погибли два человека.

Следственный комитет Российской Федерации по региону сообщил, что дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время сотрудники следственных органов продолжают свою работу на месте происшествия, чтобы установить все детали и факторы, которые привели к случившемуся.

«По предварительным данным, во время спортивного мероприятия погибли двое участников: женщина 1963 года рождения из Санкт-Петербурга и мужчина 1978 года рождения из Москвы», — передает Телеграм-канал регионального Следкома.

В свою очередь, по информации от Mash, спортсмены в Хибинах, предположительно, погибли из-за переохлаждения. Они преодолевали сложные участки, бежали по скользким камням и заснеженному ущелью.

В телеграм-канале также размещены кадры, сделанные участником забега. По словам спортсмена, погода на там самом злополучном перевале Рамзая была крайне неблагоприятной: периодически шел мокрый снег, дул ветер со скоростью более 20 м/с, а температура воздуха составляла около нуля градусов по Цельсию.

Ранее поступала информация о том, что причиной инцидента стали, по всей видимости, неблагоприятные погодные условия. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что мероприятие было организовано частной организацией.