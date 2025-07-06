Отмены рейсов в российских аэропортах нарушили планы как минимум 75 тыс. пассажиров

В связи с ограничениями на функционирование аэропортов в центральной части России, авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом полностью остановлено, как сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Из 52 рейсов, которые должны были состояться во второй половине дня, 30 были отменены, а 9 задержаны. По информации, предоставленной пресс-службой аэропорта, 10 рейсов в Пулково сегодня были перенаправлены на запасные аэродромы.

"По свидетельству корреспондента «Вестника АТОР» в офис «Аэрофлота» в Шереметьево скопились огромные очереди", - приводится в публикаци АТОР.

В то же время, несмотря на отсутствие авиаперелетов, билеты на поезда из Москвы в Санкт-Петербург все еще доступны для продажи, хотя их количество существенно ограничено. На данный момент самые доступные по цене билеты стоят от 5 до 7 тысяч рублей.

В связи с задержками и отменами рейсов сегодня были нарушены планы как минимум 75 тысяч пассажиров. Авиакомпании гарантируют соблюдение всех требований Федеральных авиационных правил и рекомендуют пассажирам отслеживать информацию на электронных табло, добавили в ассоциации.

Ранее сообщалось о том, что застрявшие в Шереметьево пассажиры играют на скрипках, баянах и поют.