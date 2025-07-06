Йеменские Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Тель-Авиве

Йеменское радикальное исламистское движение «Ансар Аллах» (также известное как хуситы) нанесло удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, используя гиперзвуковые баллистические ракеты. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сария в интервью телеканалу Al Masirah.

По информации, предоставленной Сарием, операция успешно завершилась, и работа главного аэропорта Израиля была приостановлена.

«Ракетные войска осуществили военную операцию по израильскому аэропорту Бен-Гурион, в ходе атака была задействована гиперзвуковая баллистическая ракета „Палестина-2“», — заявил представитель движения.

Сария отметил, что этими действиями хуситы выразили поддержку Газе и её жителям, продемонстрировав свою солидарность с Палестиной.

На данный момент израильские власти не подтвердили информацию об атаке хуситов на аэропорт Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил новым ударом по йеменскому движению хуситов после того, как в сторону Израиля вновь были запущены ракеты с этой территории.