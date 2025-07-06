Историк Дюков рассказал о наполненных махровой русофобией школьных учебниках в Азербайджане

Александр Дюков, историк и член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, обратил внимание на вызывающие опасения материалы, содержащиеся в школьных учебниках по истории Азербайджана.

В своем телеграм-канале он сообщил, что по случаю приобрел азербайджанский школьный учебник для восьмого класса, выпущенный в 2019 году, в надежде найти в нем информацию о сотрудничестве с Россией.

«Ну все, думаю, сейчас прочитаю про вековую дружбу. Треть учебника действительно посвящена России. Однако вместо дружбы — сплошной набор обвинений и враждебной риторики», — пишет Дюков.

Как подчеркивает Дюков, в начале глав часто используются такие формулировки, как «Захват Россией…», «Оккупация Россией…». В некоторых частях текста явно прослеживается ярко выраженная неприязнь к России, что можно сравнить с ситуацией, которая уже давно стала привычной на Украине и в странах Балтии.

В числе высказываний, которые он привёл, есть такие: «В результате значительного уменьшения ареала расселения азербайджанских тюрков в Российской империи и Советском Союзе был нанесен невосполнимый урон».

Также он утверждает, что «Россия представляла угрозу для Южного Кавказа».

«Некоторые отрывки выглядят откровенно провокационно. Так, школьников учат, что „во время похода 914 года славянские дружины грабили и разоряли азербайджанские берега“, а „Советская Россия пыталась сохранить империю, опираясь на антиазербайджанские силы“. В учебнике СССР ставят в один ряд с нацистской Германией», — пишет Дюков.

В своем итоговом анализе специалист отметил, что в Азербайджане происходит формирование нового поколения школьников, которым постепенно внушают образ России как противника. В этой связи недавние антироссийские действия Баку уже не кажутся такими неожиданными, как раньше, отметил Дюков.

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