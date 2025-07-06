В Дагестане 16-летний подросток планировал подорвать себя у здания МВД

В Республике Дагестан сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который намеревался совершить теракт у здания Министерства внутренних дел. Об этом стало известно от источников в силовых структурах, информацию передает РИА Новости.

По информации от источника, гражданин России намеревался привести в действие взрывное устройство рядом со зданием ведомства в городе Буйнакск.

«Задержан несовершеннолетний», — добавил собеседник агентства.

При этом он не стал уточнять подробности.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг актуализировал список лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. В обновленный перечень был включен 14-летний Амир Шагатов, что подтверждается информацией, размещённой на сайте ведомства.

В соответствии с информацией, содержащейся в документе, Шагатов появился на свет в городе Оренбурге 13 апреля 2011 года. Следовательно, он является самым юным участником этого списка.

Причины включения Шагатова в этот список не раскрываются. Всего в списке сейчас 17 820 физических лиц, а также 816 различных организаций.