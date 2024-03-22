Врач Сумцова перечислила витамины, недостаток которых является причиной проблем с зубами

По словам врача-стоматолога Татьяны Сумцовой, большая часть проблем в полости рта возникает в силу недостатка в организме определенных витаминов. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что прежде всего это кальций, которые принимает участие в создании костной структуры вместе с фосфором, поэтому его недостаток приводит к истончению зубной эмали и появлению кариеса. Кроме того, причиной кариеса может стать и дефицит витамина D, который в большом объеме представлен в скумбрии, лососе, яйцах и сыре.

По мнению медика, за здоровье полости рта отвечает витамин В12, дефицит которого приводит к образованию болезненных язвочек во рту и рыхлости десен. Проблемы, связанные с преждевременным расшатыванием зубов и истончением эмали, могут наблюдаться из-за недостатка витамина А. Недостаток витамина С может послужить причиной кровоточивости десен, а фосфора – появлению пятен на зубах.

Она отметила, что защитой от кариеса является и фторид, который содержится в заваренном чае, картофеле и твороге.