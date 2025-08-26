Врач Тен назвала четыре заболевания, при которых нельзя есть арбуз

По словам Заремы Тен, руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, несмотря на сезонную популярность арбуза, некоторым употребление этой ягоды может навредить.

Прежде всего, ограничить порции арбуза необходимо пациентам с диагнозом «сахарный диабет второго типа». Им разрешено не более 100-200 граммов в сутки, сообщила она в интервью РИА Новости.

Важно, чтобы этот перекус был согласован с лечащим эндокринологом и включен в общий расчет потребляемых углеводов. Употреблять арбуз диабетикам рекомендуется небольшими кусочками по 50-100 граммов и только после еды, но не на голодный желудок.

Кроме того, особую осторожность следует проявить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как панкреатит, колит, язвенная болезнь или гастрит с повышенной кислотностью. В фазу устойчивой ремиссии допустимо съедать небольшое количество арбуза (примерно 100-150 граммов) исключительно после основного приема пищи.

