Врач-терапевт развеяла миф о комфорте позы «нога на ногу»

Поза «нога на ногу» может казаться удобной, однако с точки зрения медицины она несет только потенциальный вред. О рисках такой привычки в интервью «Газете.Ru» рассказала терапевт Анастасия Агаева.

Скрещивание ног создает излишнюю нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, провоцируя их износ. Поза также негативно влияет на позвоночник, увеличивая вероятность болей в спине и нарушения осанки. Еще один эффект — временный скачок артериального давления.

«Длительное сидение в позе нога на ногу увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей у пациентов с варикозом. Также это касается людей, имеющих предрасполагающие факторы риска, например, курение, ожирение или малоподвижный образ жизни», — сказала врач.

Для сохранения здоровья эксперты советуют соблюдать простые правила: держать спину прямой, а плечи — расслабленными, и избегать скрещивания ног. При работе за столом спина должна иметь опору, а стопы — полностью стоять на полу. Колени при этом лучше согнуть под углом около 100 градусов. Если ноги не достают до пола, необходимо использовать подставку.

