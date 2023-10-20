Врачам рассказали о способах повышения квалификации всего сообщества
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В рамках съезда Союза Национальной медицинской палаты, который проходит в столице, обсудили способы повышения квалификации всего врачебного сообщества. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что в рамках мероприятия, которое продлится два дня, участниками будет подготовлена резолюция, включающая в себя список конкретных мер. Так, предлагается сделать аккредитацию медиков более жесткой, а образовательную программу медвузов перевести на единые стандарты.
Добавляется, что также могут внести поправки, касающиеся профрисков медицинских работников.